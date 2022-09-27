Турагенты рассказали о возросшем спросе на отказные туры

Турагенты рассказали, что сейчас увеличился спрос на отказные туры, покупатели которых по разным причинам передумали ехать за границу. Вместо них на отдых срочно готовы отправиться другие. «Целыми днями звонят с такими запросами (купить отказной тур. – Ред.)», – пояснила в закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2B» представитель одной из компаний.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Запросов много. И на билеты, и на ближайшие туры, и на отказные. И поменять обратные билеты (те туристы, которые уже в отъезде)», – подтверждают в другом турагентстве.

Однако отказных предложений относительно немного и раскупают их очень быстро. К примеру, отдых с вылетом 27-го числа из Екатеринбурга в пятизвездочный отель в Манавгате на 7 ночей за 244 тыс. руб. за двоих взрослых и одного ребенка «ушел с молотка» моментально. Буквально через час объявление стало неактуально.

Дело в том, что стоимость новых туров с отправлением в последних числах сентября значительно выросла. Покупать их по «неадекватной цене» с шестизначной цифрой туристы не готовы и ищут другие варианты. Кто-то готов подождать до начала октября и забронировать себе отпуск в той же Турции по выгодной стоимости, для других 2-е число – слишком поздно. Главная цель таких туристов – выехать из страны, так как купить билеты на ближайшие даты по приемлемой цене невозможно.

По словам турагентов, иногда некоторые туристы специально отказываются от туров, чтобы перепродать их и заработать лишние 100 тыс. Однако, как правило, отказ от поездки связан с иными причинами и с тех, кто хочет купить такой тур, просят только дополнительную плату за переоформление.