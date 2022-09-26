Испания запланировала ввести визу "цифрового кочевника" для привлечения удаленных работников

Поскольку закон еще не принят, еще предстоит проработать некоторые детали, но ожидается, что виза – по сути, вид на жительство – будет первоначально действовать в течение одного года с возможностью продления на срок до пяти лет в зависимости от обстоятельств заявителя. Близкие родственники, такие как супруг или дети, имеют право присоединиться к заявителю. Кандидаты должны быть из-за пределов Европейской экономической зоны и иметь возможность продемонстрировать, что они работали удаленно не менее года. У них должен быть трудовой договор или, если они фрилансеры, они должны показать, что они регулярно работают в компании за пределами Испании. Они также должны продемонстрировать, что они зарабатывают достаточно, чтобы быть самодостаточными, и что у них есть адрес в Испании. Придется ли им проходить проверку на наличие судимостей, пока неясно.