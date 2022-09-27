Туристов предупредили о надвигающейся на Таиланд опасности

Российский туристов, отдыхающих на курортах Таиланда , предупредили о надвигающемся на страну тайфуне «Нору». Об опасности сообщает Генконсульство России в Пхукете в своем Telegram -канале.

По прогнозам синоптиков, обрушившийся на Филиппины тайфун «Нору» в ближайшие дни достигнет территории Южного Таиланда, в том числе Пхукета. В связи с этим в дипведомстве призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности.