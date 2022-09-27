Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
3 минуты назад

Туристов предупредили о надвигающейся на Таиланд опасности

Lenta.ruиещё 2

Российский туристов, отдыхающих на курортах Таиланда, предупредили о надвигающемся на страну тайфуне «Нору». Об опасности сообщает Генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.

Туристов предупредили о надвигающейся на Таиланд опасности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По прогнозам синоптиков, обрушившийся на Филиппины тайфун «Нору» в ближайшие дни достигнет территории Южного Таиланда, в том числе Пхукета. В связи с этим в дипведомстве призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности.

«В период с 28 сентября по 2 октября в провинции ожидаются проливные дожди со шквалистым ветром, включая затопления отдельных районов острова. Высота волн в Андаманском море прогнозируется на уровне свыше трех метров», — говорится в сообщении.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители