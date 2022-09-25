Как разные страны борются с пробками на дорогах

Во многих городах для уменьшения скопления транспорта на дорогах сделали платным въезд в районы, где чаще всего возникают пробки. Но это лишь один из вариантов борьбы с автомобильными пробками. О других подходах рассказал в статье пользователь портала iXBT.com.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Платный въезд на определённые территории введён, например, в таких городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, Лондон. К примеру, в Лондоне вам нужно будет заплатить 14 фунтов стерлингов, или примерно 1000 рублей за въезд. Причём действует это всё только с 7 до 18 часов с понедельника по пятницу в любые дни, кроме праздничных (и выходных).

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Помимо этого, в Лондоне водители старых машин, которые загрязняют окружающую среду слишком сильно (сильнее, чем указано в стандартах), должны платить за въезд в зону с низким уровнем выбросов 12,5 фунтов стерлингов.

В Китае, например, на дорогах установлены камеры. Так государство борется с незаконно остановившимися у дорог автомобилями.

Помимо этого, в Китае и Японии используются сложные развязки, которые тоже помогают бороться с пробками. Самую сложную подобную развязку вы можете встретить в Китае. Её высота - 37 м, а ещё она состоит из 15 съездов, 20 полос.

Одной из самых популярных практик считается финансирование общественного транспорта. Сегодня в практически любом крупном городе существуют для такого транспорта отдельные полосы. Поэтому на автобусе иногда люди даже добираются до назначенного места быстрее, так как не стоят в пробках.

В Южной Корее правительство пошло ещё дальше и объединило метро с наземным общественным транспортом. Теперь люди тратят на пересадки не больше двух минут.

В Нью-Йорке власти сделали на Бродвее велосипедные дорожки длиной более чем 250 км. Ещё там увеличилось число автобусный линий, а с мая 2009 года по этой улице больше нельзя ездить на личных автомобилях.