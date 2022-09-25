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1 час назад

Россия и Непал обсудят возобновление прямых рейсов из РФ в Катманду

Vse42.ru

Непальская и российская стороны решают вопрос о возобновлении прямых авиарейсов из РФ в Катманду. Об этом сообщил посол азиатской страны Милан Радж Туладхар.

Россия и Непал обсудят возобновление прямых рейсов
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Дипломат отметил, что прямые рейсы из России отменили в 2004 году в связи с низкой рентабельностью.

– Но ситуация полностью изменилась. В постпандемийный период все сейчас набирает обороты, особенно международный туризм, – сказал Туладхар.

По его словам, страной интересуются множество россиян и при возобновлении авиасообщения туристический поток увеличится в обе стороны. По этой причине Непал начал переговоры с российской компанией "Аэрофлот", которая ранее осуществляла перелеты между государствами.

Посол подчеркнул, что Непал сделает все необходимое, чтобы перевозчик дал согласие. Об этом пишет РИА "Новости".

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