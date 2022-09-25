Россия и Непал обсудят возобновление прямых рейсов

Непальская и российская стороны решают вопрос о возобновлении прямых авиарейсов из РФ в Катманду. Об этом сообщил посол азиатской страны Милан Радж Туладхар.
Дипломат отметил, что прямые рейсы из России отменили в 2004 году в связи с низкой рентабельностью.
– Но ситуация полностью изменилась. В постпандемийный период все сейчас набирает обороты, особенно международный туризм, – сказал Туладхар.
По его словам, страной интересуются множество россиян и при возобновлении авиасообщения туристический поток увеличится в обе стороны. По этой причине Непал начал переговоры с российской компанией "Аэрофлот", которая ранее осуществляла перелеты между государствами.
Посол подчеркнул, что Непал сделает все необходимое, чтобы перевозчик дал согласие. Об этом пишет РИА "Новости".