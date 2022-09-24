Частичная мобилизация поставила продажи туров на паузу

Редакция TourDom.ru обобщила мнения туроператоров и турагентов о влиянии частичной мобилизации на ситуацию в туризме. Массового отказа от уже оплаченных туров нет, но перспективы дальнейших продаж зависят от того, будут ли ограничивать перемещения военнообязанных по стране и за ее пределы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, в крупной туроператорской компании (редакция собирала комментарии на условиях анонимности. – Ред.) сообщили TourDom.ru, что в день объявления частичной мобилизации (21 сентября) поступало много звонков и вопросов от клиентов уточняющего характера: состоятся ли их туры и выпустят ли за границу. Туристы интересовались условиями аннуляций, но значимого количества отказов от поездок на ближайшие даты нет. Это связано с тем, что действуют обычные правила возврата, в соответствии с которыми туроператоры вправе удерживать фактически понесенные расходы. Их минимизация возможна лишь по запросу и с предоставлением подтверждающих документов.

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Как сообщили в одной из компаний, доля тех, кто имеет на руках повестки, среди желающих отказаться от тура, невелика. В основном туристы в эти дни просто переживали, что их не выпустят за границу или передумали ехать «на всякий случай». В итоге взвесив все за и против, многие предпочитают все же лететь на отдых чтобы не терять деньги. Однако и отказы тоже есть. Большая часть – это неоплаченные или частично предоплаченные заявки с вылетом в октябре и позже.

Что касается продаж новых туров, то на этот счет поступает противоречивая информация. Представители трех туроператорских компаний сообщили, что сначала произошел резкий спад на фоне паники, но затем продажи вернулись на прежний уровень.

«Был спад все утро 21-го числа, во второй половине дня темпы бронирований стали восстанавливаться», – сообщил один из наших собеседников.

При этом в другой компании отметили, что спад бронирований туров есть, но зато туристы стали активно скупать авиабилеты из всех городов, где есть прямые рейсы за границу.

В то же время в закрытом телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B»многие турагенты пишут, что после первой волны паники наступило затишье.

«Все, кто хотел забронировать тур на октябрь, ноябрь и дальше, сказали, что заняли позицию ожидания», – отмечает одна из подписчиц. Отчасти это связано с тем, что места в самолетах закончились. «Туров, например, в Турцию с вылетами на ближайшие даты просто нет… Улетают все любыми способами, в том числе с помощью недорогого тура на чартерных рейсах», – пояснил один из турагентов.

Перспективы дальнейших продаж зависят от того, будут ли реально действовать ограничения на перемещения по стране и за ее пределы для военнообязанных. Ситуация еще не до конца понятна.

С одной стороны, есть разъяснения от главы Ростуризма Зарины Догузовой. По ее мнению, туристы, не получившие повесток, могут путешествовать, как раньше, и вправе свободно выезжать за рубеж. Это подтверждается отзывами туристов, пересекавших границу в минувшие среду, четверг и пятницу. Пограничники лишь проводили выборочные опросы мужчин. При этом не известен ни один случай, когда туристу отказали бы в выезде из-за частичной мобилизации – выпускают всех.