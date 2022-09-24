Итоги опроса: большинство туристов не хочет отказываться от отдыха

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» провели опрос, чтобы выяснить, повлияла ли частичная мобилизация на планы россиян отдыхать. На момент написания новости в голосовании приняли участие 6125 человек.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Десятая часть проголосовавших ответила, что придется изменить свои планы на отпуск. Еще 18% заявили, что на их отдых последние события не повлияют.

«Служила, но, к счастью, уже в непризывном возрасте. Вся поездка сверстана, авиа оплачены, живем ожиданием», — написала Ирина.

37% сообщили, что ждут дальнейшего развития событий и разъяснений. «У нас путевка в Турцию на вторник с детьми... Не могу решить, что делать, муж говорит лететь, а меня накрывает какой-то испанский стыд!», «Надеюсь, не придется отменять, все куплено еще в апреле и необходимо, как воздух, в данный момент», – делятся своими переживаниями подписчики «Крыши».

И 14% из опрошенных не собирались отдыхать:

«Никаких планов нет и быть не может».

Остальная часть просто хотела узнать результаты опроса и поделилась своим мнением в комментариях. Многие рекомендовали не отменять оплаченные туры, а подождать. Аннулирование заявок будет проводиться сейчас на общих основаниях. То есть если поставщик услуг понес фактические расходы, то их могут вычесть из стоимости тура