Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Итоги опроса: большинство туристов не хочет отказываться от отдыха

TourDom

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» провели опрос, чтобы выяснить, повлияла ли частичная мобилизация на планы россиян отдыхать. На момент написания новости в голосовании приняли участие 6125 человек.

Итоги опроса: большинство туристов не хочет отказываться от отдыха
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Десятая часть проголосовавших ответила, что придется изменить свои планы на отпуск. Еще 18% заявили, что на их отдых последние события не повлияют.

«Служила, но, к счастью, уже в непризывном возрасте. Вся поездка сверстана, авиа оплачены, живем ожиданием», — написала Ирина.

37% сообщили, что ждут дальнейшего развития событий и разъяснений. «У нас путевка в Турцию на вторник с детьми... Не могу решить, что делать, муж говорит лететь, а меня накрывает какой-то испанский стыд!», «Надеюсь, не придется отменять, все куплено еще в апреле и необходимо, как воздух, в данный момент», – делятся своими переживаниями подписчики «Крыши».

И 14% из опрошенных не собирались отдыхать:

«Никаких планов нет и быть не может».

Остальная часть просто хотела узнать результаты опроса и поделилась своим мнением в комментариях. Многие рекомендовали не отменять оплаченные туры, а подождать. Аннулирование заявок будет проводиться сейчас на общих основаниях. То есть если поставщик услуг понес фактические расходы, то их могут вычесть из стоимости тура

.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители