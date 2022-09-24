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1 час назад

Российским туристам рассказали об уловках на турецких курортах

РИА "ФедералПресс"

Многие россияне любят Турцию и часто ездят отдыхать в эту страну. Местные жители пользуются расположением российских туристов и придумывают махинации для обмана отдыхающих. Турэксперт сервиса «Туту.ру» Анна Невзорова рассказала о наиболее популярных схемах мошенничества на курортах.

Российским туристам рассказали об уловках на турецких курортах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Мошенничество в отелях

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По прибытии в отель вам могут сообщить, что все номера заняты, а после поселят вас в свободную комнату в другом здании. В таких номерах часто неприятно пахнет, шумно, а окна выходят на свалку.

За дополнительную плату вам предложат переехать в номер высшей категории, но на самом деле этот номер изначально был в турпакете.

Бывает и так, что сотрудники отеля забирают пульт от кондиционера и дают его гостям только после дополнительной платы.

То же происходит и со спиртными напитками. Многие отели просят доплату за алкоголь, который и так входит в систему «все включено». Также стоит внимательно изучить мини-бар, если он есть у вас в номере. Персонал отеля может поставить туда пустые или уже открытые бутылки и требовать плату за них.

Обман в кафе и ресторанах

В сфере общепита предприимчивые турки придумали много уловок, на которые может попасться незнающий турист. Цены на позиции в меню могут быть указаны без валюты. Гости ориентируются на турецкие лиры, а при оплате счета оказывается, что стоимость писали в евро.

Есть уловки и с объемом еды. В меню цена может быть указана не за порцию, а за 100 граммов. Также стоит быть осторожными с блюдами, которые официанты приносят дополнительно в качестве комплимента. При оплате счета эта позиция может появиться в чеке.

Незаконные экскурсии

На эти уловки попадаются туристы, которые любят ездить на экскурсии. Уличные зазывалы предлагают съездить в тур по сниженной цене. Как итог, туристы едут в старом автобусе без кондиционера и без сидячего места.

Часто во время таких туров автобусы останавливаются около сувенирных лавок, чтобы отдыхающие могли отдохнуть, купить воду и так далее. И между делом сообщают, что поблизости есть особые сувениры по низкой цене. Счастливые туристы скупают некачественный товар, а экскурсовод получает процент с этого, пишет «Турпром».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что с 1 октября Таиланд снимет все ограничения по COVID-19 для туристов.

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