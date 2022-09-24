Самый длинный речной круиз в Индии начнется в следующем году

Самый длинный по расстоянию в Индии речной круиз будет запущен в начале следующего года между Варанаси в Уттар-Прадеше и Богибел в Ассаме. Лайнер преодолеет расстояние более 4000 километров, заявил министр портов, судоходства и водных путей (MoPSW) Сарбананда Соновал.

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Маршрут соединит реки Ганга и Брахмапутра через индо-бангладешский протокольный маршрут (IBRP), отметил он.