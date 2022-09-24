Названы курорты, где больше всего домогательств и изнасилований

Испанские эксперты заявили, что существует связь между высоким уровнем молодежного туризма и сексуальными преступлениями.

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Профессор социологии Микель Новаджра считает, что туризм на "тусовочных" курортах создает "возможности" для совершения сексуального насилия. Среди некоторых туристов на таких курортах господствует правило "все разрешено". Они считают, что здесь могут делать то, что в своей стране им запрещено:

«Приезжает турист, и одну-две недели он может делать, что хочет».

При этом по словам социолога, больше всего домогательств случается на курортах, куда приезжают много британцев.

По данным экспертов, число зарегистрированных сексуальных посягательств особенно велико на таких курортах, как Магалуф, Майорка, а также в других популярных курортах, таких как Сант-Антонио на Ибице.

Социолог добавил, что растущая «объективизация женщин» через социальные сети также является причиной роста числа случаев.

Эксперты предположили, что персонал ночных клубов и других вечерних заведений должен пройти дополнительную подготовку для работы в рискованных ситуациях.