Топ-5 мест для отдыха в России с комфортом на берегу водоема

Если посмотреть расположение наших мест на карте России, то можно обратить внимание, что они делятся на две категории. Первые находятся вдали от города, вторые же — буквально в часе езды от дома и от работы.
Понятно, кому-то хочется настоящей нетронутой глуши, а некоторые просто не могут себе позволить бросить все и уехать в полноценный отпуск, теряя при этом целый день в дороге. Но и те, и другие хотят настоящего комфорта: с горячей водой, камином, вкусной едой и другими атрибутами отдыха в отеле. Поэтому-то, собственно говоря, они и выбирают глэмпинги — гламурные кемпинги — один из новых форматов отдыха, сочетающий комфортное размещение со всеми удобствами с проживанием на природе.
О лучших глэмпингах у реки рассказывают специалисты компании-производителя геокупольных конструкций Fullerdome.
Стильный и уютный экопарк в Приморье на берегу горной реки Анюй. Купольные домики рассчитаны на троих, внутри все необходимые удобства для комфортного проживания и панорамные окна с видом на реку. Активная программа предлагает гостям сплав по реке с экскурсией.
Главная особенность этого глэмпинга — его конструкция. Технология установки геокуполных домиков позволяет им выдерживать значительные ветровые нагрузки и перепады температуры. В таких домиках будет тепло и сухо в любой сезон, в любое время года.
Этот глэмпинг также расположился на берегу реки Анюй. Всесезонный вариант с большим выбором видов досуга для любителей активного отдыха. Летом — сплав по реке и рыбалка. Зимой — коньки и снегоходы. Дальневосточная природа и уникальная кухня — очень свежая идея для любителей новых впечатлений. Купольные конструкции с панорамным видом на уникальные природные красоты создают атмосферу полного единения с природой.
Интересный глэмпинг-парк в Подмосковье на берегу реки Шерстня. В парке А-фрейм домики и сафари-тенты. На всей территории работает беспроводной интернет, что, безусловно, важно для тех, кто работает удаленно и хочет сменить обстановку, не уезжая далеко от Москвы. В стоимость проживания входит аренда сапбордов, каяков, лодок и велосипедов. На территории отеля можно находиться с домашними питомцами. Внутри каждого домика — камин, проектор, полноценная кухня и стильный гамак. На террасе расположена купель с подогревом.
Еще один геокупольный отель в нашем топ-списке. Глэмпинг находится на берегу реки Суйда в Гатчинском районе Ленинградской области. Вокруг заповедные леса, тишина и чистейший воздух. Глэмпинг позиционирует себя, как 5-звездочный отель в лесу. Дизайн домиков уникальный, большая часть элементов внутреннего декора сделана на заказ. На территории отеля работает полноценная кухня с шеф-поваром, а блюда готовятся из фермерских продуктов. В каждом доме собственный санузел со всеми банными принадлежностями. Кроме того, гости могут посетить сауну-парную с видом на пруд и банный чан на террасе.
Находится этот глэмпинг недалеко от Твери на берегу реки Сестра. Уникальный уединенный уголок с живописными закатами. Гости могут разместиться в А-фреймах, на территории работает ресторан. Для любителей отдыха в компании есть общественное пространство с камином, настольными играми и всем необходимым для просмотра фильмов. Любители бани по достоинству оценят парную с панорамными окнами, чаном с горячей водой и видом на закат над рекой.
Разумеется, любая поисковая система по запросу «глэмпинг» выдаст еще тысячу вариантов. Будьте внимательны при выборе места отдыха, так как на волне растущей популярности глэмпингов появилось много одноразовых «подделок». Разницу можно ощутить сразу по прибытию. Прежде всего — это качество постройки и отсутствие какого-либо климатического оборудования. Сами конструкции скорее напоминают скворечники или просто каркас с покрывалом. Не поленитесь и почитайте отзывы, прежде чем сделать выбор. Глэмпинг — дорогой отдых с высококачественным сервисом и комфортом. Не переплачивайте за красивые фото!