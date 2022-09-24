Топ-5 мест для отдыха в России с комфортом на берегу водоема

Если посмотреть расположение наших мест на карте России, то можно обратить внимание, что они делятся на две категории. Первые находятся вдали от города, вторые же — буквально в часе езды от дома и от работы.

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Понятно, кому-то хочется настоящей нетронутой глуши, а некоторые просто не могут себе позволить бросить все и уехать в полноценный отпуск, теряя при этом целый день в дороге. Но и те, и другие хотят настоящего комфорта: с горячей водой, камином, вкусной едой и другими атрибутами отдыха в отеле. Поэтому-то, собственно говоря, они и выбирают глэмпинги — гламурные кемпинги — один из новых форматов отдыха, сочетающий комфортное размещение со всеми удобствами с проживанием на природе.

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О лучших глэмпингах у реки рассказывают специалисты компании-производителя геокупольных конструкций Fullerdome.

Глэмпинг Сихотэ-Алинь

Стильный и уютный экопарк в Приморье на берегу горной реки Анюй. Купольные домики рассчитаны на троих, внутри все необходимые удобства для комфортного проживания и панорамные окна с видом на реку. Активная программа предлагает гостям сплав по реке с экскурсией.

Главная особенность этого глэмпинга — его конструкция. Технология установки геокуполных домиков позволяет им выдерживать значительные ветровые нагрузки и перепады температуры. В таких домиках будет тепло и сухо в любой сезон, в любое время года.

Заповедные места

Этот глэмпинг также расположился на берегу реки Анюй. Всесезонный вариант с большим выбором видов досуга для любителей активного отдыха. Летом — сплав по реке и рыбалка. Зимой — коньки и снегоходы. Дальневосточная природа и уникальная кухня — очень свежая идея для любителей новых впечатлений. Купольные конструкции с панорамным видом на уникальные природные красоты создают атмосферу полного единения с природой.

А у реки

Интересный глэмпинг-парк в Подмосковье на берегу реки Шерстня. В парке А-фрейм домики и сафари-тенты. На всей территории работает беспроводной интернет, что, безусловно, важно для тех, кто работает удаленно и хочет сменить обстановку, не уезжая далеко от Москвы. В стоимость проживания входит аренда сапбордов, каяков, лодок и велосипедов. На территории отеля можно находиться с домашними питомцами. Внутри каждого домика — камин, проектор, полноценная кухня и стильный гамак. На террасе расположена купель с подогревом.

Glampi

Еще один геокупольный отель в нашем топ-списке. Глэмпинг находится на берегу реки Суйда в Гатчинском районе Ленинградской области. Вокруг заповедные леса, тишина и чистейший воздух. Глэмпинг позиционирует себя, как 5-звездочный отель в лесу. Дизайн домиков уникальный, большая часть элементов внутреннего декора сделана на заказ. На территории отеля работает полноценная кухня с шеф-поваром, а блюда готовятся из фермерских продуктов. В каждом доме собственный санузел со всеми банными принадлежностями. Кроме того, гости могут посетить сауну-парную с видом на пруд и банный чан на террасе.

Woody Village Riverside

Находится этот глэмпинг недалеко от Твери на берегу реки Сестра. Уникальный уединенный уголок с живописными закатами. Гости могут разместиться в А-фреймах, на территории работает ресторан. Для любителей отдыха в компании есть общественное пространство с камином, настольными играми и всем необходимым для просмотра фильмов. Любители бани по достоинству оценят парную с панорамными окнами, чаном с горячей водой и видом на закат над рекой.