Названы курорты, где больше всего изнасилований и домогательств

Социолог и Микель Новайра считает, что многочисленные вечеринки с распитием алкоголя и употреблением запрещенных веществ провоцируют нападения на туристок.

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Отмечается, что число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио на Ибице.

Как сообщает РЕН ТВ, при этом Магалуф пытается изменить репутацию и нацелиться на семейных туристов.

Новайра отметил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много жителей Великобритании. Он предложил, чтобы персонал ночных клубов и других развлекательных заведений проходил дополнительную подготовку, сообщает портал Express.