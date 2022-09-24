Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
45 минут назад

Названы курорты, где больше всего изнасилований и домогательств

Свободная пресса

Социолог и Микель Новайра считает, что многочисленные вечеринки с распитием алкоголя и употреблением запрещенных веществ провоцируют нападения на туристок.

Названы курорты, где больше всего изнасилований и домогательств
Фото: PxherePxhere

Отмечается, что число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио на Ибице.

Как сообщает РЕН ТВ, при этом Магалуф пытается изменить репутацию и нацелиться на семейных туристов.

Новайра отметил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много жителей Великобритании. Он предложил, чтобы персонал ночных клубов и других развлекательных заведений проходил дополнительную подготовку, сообщает портал Express.

Ранее "СП" писала, что названы популярные новогодние направления у россиян.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители