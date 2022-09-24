Сегодня Бутан открылся для туристов. Путешествия в Гималаи стали в разы дороже

Бутан радикально обновляет свою туристическую модель — вместо ежедневной платы в размере 200–250 долларов США за пакет «все включено» с туристов теперь будет взиматься ежедневная плата «за устойчивое развитие» в размере 200 долларов США. А вот дополнительные расходы на питание, проживание, транспорт и все остальное, что раньше ходило в пакет, будут оплачиваться отдельно.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Итак, с 23 сентября 2022 года плата за устойчивое развитие вырастет с 65 долларов в день до 200. Это безусловно увеличит доходы страны от туризма.

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Правительство уже подтвердило, что увеличенный сбор будет использован для компенсации углеродного следа туризма, улучшения углеродно-нейтральной инфраструктуры, повышения квалификации туристических работников Бутана и восстановление Бутана после пандемии.

Однако ежедневная плата в размере 200 долларов США — это только начало расходов. Нужно будет дополнительно оплачивать расходы на проживание, питание, транспорт, посещение достопримечательностей и услуги гидов. Если раньше бутанская туристическая модель была дорогостоящей и малозатратной, то новая модель использует эту идею и усиливает ее — в будущем Бутан сконцентрируется на гостях с большим бюджетом, которые с удовольствием потратят деньги на путешествия без толп других туристов в экологически-чистых местах.

До пандемии туристы ежедневно платили 250 долларов США с человека за пребывание в стране — этого было вполне достаточно, чтобы отсеять большинство желающих отправиться в Гималаи. Вдобавок ко всему, для одиноких путешественников и пар взималась ежедневная надбавка в размере 30–40 долларов. Все это превратило Бутан одним из самых дорогих направлений на планете.

В низкие сезоны — с декабря по февраль и с июня по август — расценки снижались до 200 долларов в сутки. Но в это время здесь либо слишком холодно, либо слишком облачно.

Бутанцы достигли высокого уровня жизни по региональным стандартам. По сравнению с соседним Непалом Бутан тратит почти на 40% больше на образование, при этом уровень безработицы вдвое ниже, а людей, живущих за чертой бедности, вдвое меньше. Впечатляет, что почти 100% населения имеет доступ к электричеству и чистой воде.

При старой модели туризма туристы из соседних Индии, Бангладеш и Мальдивских островов были освобождены как от платы за устойчивое развитие, так и от необходимости участвовать в организованном туре. Эта щедрая политика и общая сухопутная граница способствовали тому, что индийские путешественники составляли 73% гостей Бутана.

Однако уже во время пандемии для путешественников из ранее освобожденных стран был введен новый ежедневный сбор, эквивалентный 16 долларам США. Правительство указало, что в ближайшем будущем этот показатель вырастет и значительно изменит динамику поездок путешественников из Южной Азии.

Приходится констатировать, что туристические сборы — это будущее путешествий: Таиланд ввел туристический налог в размере 9 долларов в 2022 году, Венеция готова взимать въездной взнос в размере 10 евро с 2023 года, множество туристических налогов и дополнительных сборов уже действуют по всему ЕС. Бутан идет по этому же пути.