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2 часа назад

Финляндия запрещает въезд по шенгенским визам для россиян

Ura.Ru

Финляндия готовит запрет для въезда россиян по шенгенским визам. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции.

Финляндия запрещает въезд по шенгенским визам для россиян
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет принято очень быстро. Финляндия также не хочет быть страной транзита для шенгенских виз, выданных другими странами», — цитирует Хаависто The Moscow Times (внесен в список заблокированных ресурсов).

Планируется, что россияне смогут приезжать в Финляндию к друзьям и родственникам. Также будет отменен облегченный порядок получения виз для владельцев недвижимости из России.

Новости путешествий,Пекка Хаависто,
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