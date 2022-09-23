Финляндия запрещает въезд по шенгенским визам для россиян

Финляндия готовит запрет для въезда россиян по шенгенским визам. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции.

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«Это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет принято очень быстро. Финляндия также не хочет быть страной транзита для шенгенских виз, выданных другими странами», — цитирует Хаависто The Moscow Times (внесен в список заблокированных ресурсов).