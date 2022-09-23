"Аэрофлот" вернет перелеты в Коломбо, Бангкок и Гоа

Пока что рейсы будут проходить два раза в неделю. С 30 октября авиакомпания начнет проводить перелеты в Бангкок по семь раз в неделю. С 2 ноября "Аэрофлот" возобновит рейсы в Гоа с частотой до трех раз в неделю. На данный момент уже можно приобрести билеты до Коломбо и Бангкока. На рейсы до Гоа продажа будет открыта в скором времени. Ранее "Аэрофлот" открыл продажи билетов на зимние рейсы из Москвы в Ереван. С 30 октября текущего года перелеты по данному маршруту будут проходить по три раза в сутки.