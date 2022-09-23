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2 часа назад

"Аэрофлот" вернет перелеты в Коломбо, Бангкок и Гоа

Москва24

Российская авиакомпания "Аэрофлот" вновь возобновит постоянные перелеты в Коломбо, Бангкок и Гоа. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Airbus A330. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика. Перелеты в Коломбо стартуют с 9 октября.

"Аэрофлот" вернет перелеты в Коломбо, Бангкок и Гоа
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Пока что рейсы будут проходить два раза в неделю. С 30 октября авиакомпания начнет проводить перелеты в Бангкок по семь раз в неделю. С 2 ноября "Аэрофлот" возобновит рейсы в Гоа с частотой до трех раз в неделю. На данный момент уже можно приобрести билеты до Коломбо и Бангкока. На рейсы до Гоа продажа будет открыта в скором времени. Ранее "Аэрофлот" открыл продажи билетов на зимние рейсы из Москвы в Ереван. С 30 октября текущего года перелеты по данному маршруту будут проходить по три раза в сутки.

"Аэрофлот" заявил, что пассажиры, купившие билеты до 21 сентября включительно и подлежащие мобилизации, смогут вернуть за них деньги. В компании сообщили, что для возврата следует обратиться в то место, где был приобретен билет. Там нужно предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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