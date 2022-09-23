Бутан впервые после пандемии COVID-19 открыл границы для туристов

Как отмечается, власти поменяли правила въезда путешественников в страну. Отныне ежедневный налог с каждого гостя составит 200 долларов (до пандемии было 65). Вместе с тем будет отменено обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура. Это сумма, которую турист платил туроператору из Бутана, аккредитованному в Минтуризме королевства. У путешественников появится возможность минуя туроператоров обращаться напрямую к поставщикам услуг в Бутане.