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57 минут назад

Бутан впервые после пандемии COVID-19 открыл границы для туристов

Мир24

Королевство Бутан впервые после пандемии COVID-19 открылось для иностранных туристов, пишет издание Time.

Бутан впервые после пандемии COVID-19 открыл границы для туристов
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, власти поменяли правила въезда путешественников в страну. Отныне ежедневный налог с каждого гостя составит 200 долларов (до пандемии было 65). Вместе с тем будет отменено обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура. Это сумма, которую турист платил туроператору из Бутана, аккредитованному в Минтуризме королевства. У путешественников появится возможность минуя туроператоров обращаться напрямую к поставщикам услуг в Бутане.

Бутан – небольшое гималайское королевство, которое находится между Индией и Китаем. Одна из главных достопримечательностей страны – монастырь «Гнездо тигрицы» (Такцанг-лакханг), расположенный в десяти километрах к северу от города Паро, на скале высотой 3 120 метров. До пандемии коронавируса страну посещало около 70 тысяч иностранцев.

Ранее сообщалось, что с 1 октября Таиланд снимет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов.

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