Бутан впервые после пандемии COVID-19 открыл границы для туристов

Королевство Бутан впервые после пандемии COVID-19 открылось для иностранных туристов, пишет издание Time.
Как отмечается, власти поменяли правила въезда путешественников в страну. Отныне ежедневный налог с каждого гостя составит 200 долларов (до пандемии было 65). Вместе с тем будет отменено обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура. Это сумма, которую турист платил туроператору из Бутана, аккредитованному в Минтуризме королевства. У путешественников появится возможность минуя туроператоров обращаться напрямую к поставщикам услуг в Бутане.
Бутан – небольшое гималайское королевство, которое находится между Индией и Китаем. Одна из главных достопримечательностей страны – монастырь «Гнездо тигрицы» (Такцанг-лакханг), расположенный в десяти километрах к северу от города Паро, на скале высотой 3 120 метров. До пандемии коронавируса страну посещало около 70 тысяч иностранцев.
Ранее сообщалось, что с 1 октября Таиланд снимет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов.