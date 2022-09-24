Есть ли места на рейсах из Москвы в Турцию и ОАЭ в ближайшие дни?

В последнюю неделю в связи с частичной мобилизацией билеты на рейсы из Москвы не только стали большим дефицитом, но и значительно выросли в цене. Еще в среду свободных кресел на вылеты из столицы в Турцию и ОАЭ почти не было, и туристам рекомендовали отправляться за границу в выходные. Редакция TourDom.ru разбиралась, есть ли актуальные предложения на ближайшие несколько дней.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Так, на субботние рейсы в Стамбул, оплот российской эмиграции, свободных билетов в продаже уже нет. Единственный вариант – ловить возвраты, однако вероятность успеха крайне мала. В воскресенье можно улететь на «ИрАэро» за 297 тыс. руб. Но в продаже остались последние кресла. В понедельник самое доступное предложение – рейсы FlyOne Armenia с пересадкой в Ереване. Цена – 374 тыс. руб. за one way ticket.

При этом в среду еще можно было купить билет на вылет 26 сентября авиакомпании «Ямал» всего за 110 тыс. руб. Впрочем, сейчас данный кейс уже не актуален.

Что касается вариантов рейсов в Анталью, то здесь также негде разбежаться. На субботу кресел уже нет. В воскресенье осталось около десятка билетов на вылеты турецкой Southwind, минимальная стоимость – 385 тыс. руб. За 427 тыс. руб. можно взять билет на AZUR air. Предложение, естественно, ограничено.

На понедельник билетов тоже нет. При этом в течение недели места на рейсах Southwind были и ценник колебался в районе 100 тыс. руб.

Ближайшая дата, на которую предлагаются билеты в Дубай, – вторник, 27 сентября. В наличии места на стыковочном рейсе «Аэрофлота» через Сочи за 131 тыс. руб.

Стоит отметить, что эксперты советуют все же перепроверять информацию о билетах, размещенных агрегаторами: