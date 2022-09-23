На российские поезда в Казахстан и Беларусь заканчиваются места

Поезда из России в Казахстан стали пользоваться большей популярностью у «туристов» в последние дни. На текущий момент уехать по некоторым из регулярных маршрутов достаточно сложно. Особенно явно вырос спрос на поезда, которые идут через Курган в Петропавловск. Еще накануне поезда шли полупустыми. Сегодня же уехать по этому маршруту было нереально из-за отсутствия билетов. Завтра – восемь билетов на шесть поездов. В воскресенье – 15 билетов на пять поездов. И практически все это за редким исключением – купе. И такая ситуация наблюдается на 5 дней вперёд. Спокойно уехать можно только 28 сентября.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

По другим направлениям из России в Казахстан также есть затруднения. Из Омска в Караганду на ближайшую неделю не больше пяти билетов. Справедливости ради стоит сказать, что здесь всего два рейса в неделю. Но на поезд 1 октября уже полторы сотни доступных вариантов.

Из Самары в Караганду ближайшие два состава по 19 вагонов уйдут битком. Девятнадцать мест в плацкарте доступны только на 28 сентября. Уже начиная с 30 октября на это направление с четырьмя рейсами в неделю можно легко найти свободные места.

В Беларусь проблематично уехать только в субботу – в продаже на момент написания новости всего пять билетов. А вот уже с воскресенья и на полках, в креслах «Ласточек» более просторно. Примерно та же ситуация и с поездами в Брест.