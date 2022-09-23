Где легче всего получить второй паспорт ЕС гражданину России?

Как удачно выбрать место для постоянного проживания, как получить гражданство ЕС, в какой стране это проще всего реализовать? Эти вопросы интересуют многих россиян, а также людей, проживающих в не очень развитых странах.

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В некоторых государствах разработаны льготные условия для иностранцев, желающих переехать на новое место проживания. Они действуют в Латвии, Румынии, Венгрии, Болгарии, на Мальте, Кипре и в других государствах Евросоюза.

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Сильные стороны европейского гражданства

Уже при оформлении ПМЖ в Европе граждане получают определенные привилегии. И все-таки паспорт ЕС предоставляет больше возможностей и прав для его обладателя:

Становится возможным свободная жизнь в экономически стабильных странах. Свободное передвижение по территории государств Евросоюза и Шенгена. Не требуется получение визы, других сопровождающих документов, что значительно экономит время и финансовые средства. Таможенный контроль в большинстве случаев проходится быстро. Возможность обучаться в высших учебных заведениях, диплом которых считается престижным. Европейское гражданство в некоторых учебных заведениях дает право на бесплатное обучение с предоставлением хороших льгот на оплату жилья. Возможность получать квалифицированную медицинскую помощь во всех странах на территории ЕС. Возможность пользоваться банковскими услугами, сберегать накопления, улучшать бытовые условия так же, как и все жители на территории Европы.

Что нужно, чтобы стать европейцем

Такого общего понятия как европейский паспорт не существует. Просто оформление паспорта какой-либо из стран ЕС означает, что человек становится гражданином Евросоюза. Официальное гражданство двадцати семи государств, среди которых Германия, Франция, Румыния, Мальта, Болгария и остальные, дает основание называть себя европейцем.

Быстрые программы для получения гражданства ЕС

Иногда призывают обстоятельства, иногда люди попросту не любят ждать, потому оформление в довольно быстрые сроки имеет место. Для этого существуют специальные упрощенные программы.

Гражданство Румынии по репатриации

Гражданство Румынии благодаря упрощенной программе считается наиболее быстрым методом, позволяющим стать членом европейского сообщества. Пользуется спросом среди россиян, и не удивительно – в этом году румынский паспорт занял 16-е место в рейтинге Хенли по возможностям паспортов мира.

Подобные программы разработаны и в других странах, более подробную информацию следует уточнять у миграционных юристов.

Гражданство Мальты за инвестиции

В некоторых странах оформить гражданство возможно при условии вложения определенной суммы в экономику государства. Это можно сделать в Испании, Греции, Болгарии, Португалии, Греции, Австрии, Венгрии. Сюда же относится и Мальта.

Условия для инвестирования на Мальте такие:

можно сделать вклад для Фонда по национальному развитию в сумме 600 тысяч евро пожертвовать на благотворительность не менее 10 тысяч евро приобрести недвижимость на сумму 700 тысяч евро или арендовать жилье не менее, чем на пять лет с оплатой 16 тысяч евро на год.

Чтобы члены семьи инвестора могли получить мальтийский паспорт, за каждого из них нужно уплатить 50 000 €.

Гражданство Австрии за инвестиции

Для того, чтобы стать австрийским гражданином за инвестиции, придется вложить в экономику Австрии не меньше 10 000 000 €. Инвестиции принимаются в организацию нового предприятия или повышение капиталовложений в уже созданную организацию. Это должно дать новые рабочие места, увеличить суммы налогов в бюджет. По этой причине приобретение недвижимости не подходит.