Где легче всего получить второй паспорт ЕС гражданину России?

Как удачно выбрать место для постоянного проживания, как получить гражданство ЕС, в какой стране это проще всего реализовать? Эти вопросы интересуют многих россиян, а также людей, проживающих в не очень развитых странах.
В некоторых государствах разработаны льготные условия для иностранцев, желающих переехать на новое место проживания. Они действуют в Латвии, Румынии, Венгрии, Болгарии, на Мальте, Кипре и в других государствах Евросоюза.
Уже при оформлении ПМЖ в Европе граждане получают определенные привилегии. И все-таки паспорт ЕС предоставляет больше возможностей и прав для его обладателя:
Становится возможным свободная жизнь в экономически стабильных странах. Свободное передвижение по территории государств Евросоюза и Шенгена. Не требуется получение визы, других сопровождающих документов, что значительно экономит время и финансовые средства. Таможенный контроль в большинстве случаев проходится быстро. Возможность обучаться в высших учебных заведениях, диплом которых считается престижным. Европейское гражданство в некоторых учебных заведениях дает право на бесплатное обучение с предоставлением хороших льгот на оплату жилья. Возможность получать квалифицированную медицинскую помощь во всех странах на территории ЕС. Возможность пользоваться банковскими услугами, сберегать накопления, улучшать бытовые условия так же, как и все жители на территории Европы.
Такого общего понятия как европейский паспорт не существует. Просто оформление паспорта какой-либо из стран ЕС означает, что человек становится гражданином Евросоюза. Официальное гражданство двадцати семи государств, среди которых Германия, Франция, Румыния, Мальта, Болгария и остальные, дает основание называть себя европейцем.
Иногда призывают обстоятельства, иногда люди попросту не любят ждать, потому оформление в довольно быстрые сроки имеет место. Для этого существуют специальные упрощенные программы.
Гражданство Румынии благодаря упрощенной программе считается наиболее быстрым методом, позволяющим стать членом европейского сообщества. Пользуется спросом среди россиян, и не удивительно – в этом году румынский паспорт занял 16-е место в рейтинге Хенли по возможностям паспортов мира.
Подобные программы разработаны и в других странах, более подробную информацию следует уточнять у миграционных юристов.
В некоторых странах оформить гражданство возможно при условии вложения определенной суммы в экономику государства. Это можно сделать в Испании, Греции, Болгарии, Португалии, Греции, Австрии, Венгрии. Сюда же относится и Мальта.
можно сделать вклад для Фонда по национальному развитию в сумме 600 тысяч евро пожертвовать на благотворительность не менее 10 тысяч евро приобрести недвижимость на сумму 700 тысяч евро или арендовать жилье не менее, чем на пять лет с оплатой 16 тысяч евро на год.
Чтобы члены семьи инвестора могли получить мальтийский паспорт, за каждого из них нужно уплатить 50 000 €.
Для того, чтобы стать австрийским гражданином за инвестиции, придется вложить в экономику Австрии не меньше 10 000 000 €. Инвестиции принимаются в организацию нового предприятия или повышение капиталовложений в уже созданную организацию. Это должно дать новые рабочие места, увеличить суммы налогов в бюджет. По этой причине приобретение недвижимости не подходит.
Кроме вышеперечисленных быстрых программ получения паспорта ЕС, существуют и более длительные по времени. Гражданство по натурализации, например. Период оформления занимает от 7 до 12 лет. Стандартные этапы заключаются в оформлении вида на жительство в какой-либо стране ЕС, далее ПМЖ, а по прошествии нескольких лет можно рассчитывать на получение гражданства. Каждый шаг обязателен и нужно находиться в этом время на территории государства.