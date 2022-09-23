В какие страны пускают россиян без визы

Азербайджан, Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Кабо-Верде, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Лаос, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдавия, Монголия, Непал, ОАЭ, Перу, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Уругвай, Черногория, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, ЮАР, Южная Корея.
Срок пребывания в этих странах ограничен, и по прошествии определенного времени, зачастую, 30–60 дней, необходимо покинуть государство или оформить документ, разрешающий находиться в стране дольше. Как правило, информация для въезжающих из России представлена на сайтах генеральных консульств.
Ранее «ФедералПресс» опубликовал список стран, в которые можно поехать без загранпаспорта и визы, а также указал актуальные цены на авиабилеты.