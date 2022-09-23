В какие страны пускают россиян без визы

Срок пребывания в этих странах ограничен, и по прошествии определенного времени, зачастую, 30–60 дней, необходимо покинуть государство или оформить документ, разрешающий находиться в стране дольше. Как правило, информация для въезжающих из России представлена на сайтах генеральных консульств.