Билетов в Турцию для россиян практически не осталось

Как отметила в своем канале «Яндекс.Дзен» россиянка, проживающая в Турции, в ближайшее время в республике ожидают очередную волну приезжих из России.
«Билеты найти конечно можно, но совсем уж какие-то непотребные – с большим количеством пересадок, по немыслимой стоимости. 23-24 сентября в Стамбул билетов нет, на 25-ое – начинает что-то предлагать», – пояснила она, говоря о поиске свободных билетов на сайте Aviasales.
Так, самый дешевый билет в Стамбул с вылетом из Москвы в воскресенье, 25 сентября, «Уральские авиалинии» предлагали россиянам купить за 73’000 рублей в один конец. При этом за багаж пришлось бы доплатить еще 2’417 рублей. Но на утро 23 сентября этих билетов уже не осталось.
Турецкие соцсети вовсю обсуждают новую волну переселения из России.
«Говорят о том, что такими темпами скоро стоимость аренды будет на уровне «глаз Аллаха», а это вполне возможно спровоцирует народные волнения и протесты. Но все же турки почему-то защищают россиян и украинцев, говоря, что лучше уж они, чем сирийцы, афганцы, арабы. А иностранцы, уже живущие в Турции, ждут очередных ужесточений: закрытия новых районов и городов для получения ВНЖ, больше отказов в ВНЖ, больше сложностей с получением денег и пр.», – в заключение отметила она.