Билетов в Турцию для россиян практически не осталось

«Говорят о том, что такими темпами скоро стоимость аренды будет на уровне «глаз Аллаха», а это вполне возможно спровоцирует народные волнения и протесты. Но все же турки почему-то защищают россиян и украинцев, говоря, что лучше уж они, чем сирийцы, афганцы, арабы. А иностранцы, уже живущие в Турции, ждут очередных ужесточений: закрытия новых районов и городов для получения ВНЖ, больше отказов в ВНЖ, больше сложностей с получением денег и пр.», – в заключение отметила она.