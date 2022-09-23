Названы топ-5 популярных мест у туристов в Нижегородской области

Аналитики МегаФона проанализировали интернет-трафик в туристических местах Нижегородской области и узнали, какие достопримечательности пользуются наибольшей популярностью. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как показывают обезличенные данные МегаФона, чаще всего в Нижегородскую область приезжают жители Москвы, Чебоксар, Саранска, Казани и Кирова. Они регулярно заходят в онлайн-карты, публикуют фото и видео в соцсетях. На туристов в среднем приходится 14% мобильного интернета, использованного вблизи достопримечательностей.

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Рейтинг популярных мест возглавил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, где, судя по трафику, доля приезжих составила более 70%. На втором и третьем месте Нижегородский кремль (36%) и улица Большая Покровская в областном центре (33%). Затем следуют озеро Святое в Городце (26%) и набережная Федоровского в Нижнем Новгороде (23%).

Что касается скачанных путешественниками данных, в этом рейтинге лидирует улица Большая Покровская.

Суммарно нижегородцы и гости области прокачивают вблизи достопримечательностей около 150 терабайт в месяц. По подсчетам компании, такого объема хватило бы, чтобы 35 тысяч раз посмотреть фильм «Турист» (16+) в HD-качестве. Пик активности, как и в прошлом году, приходится на сезон отпусков — июль и август. В некоторых местах всплески наблюдаются в сентябре и мае. Искать информацию об увиденных красотах и публиковать фото абоненты предпочитают с 15:00 до 18:00.