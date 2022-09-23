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1 час назад

«Аэрофлот» готов лететь на Шри-Ланку

TourDom

В сезонном расписании «Аэрофлота» появились рейсы из Москвы в Коломбо, столицу Шри-Ланки. Информация о вылетах опубликована на официальном сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» готов лететь на Шри-Ланку
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, в планах у перевозчика полетная программа в Коломбо с 9 октября с двумя вылетами в неделю. С ноября их количество вырастет до трех. На линии заявлены Airbus A330.

Однако желающим улететь на отдых на Шри-Ланку рейсами «Аэрофлота» пока не стоит торопиться. Билетов в продаже еще нет.

Отметим, что нацпер еще весной начал выполнять полеты в Коломбо. Однако в июне свернул программу. Дело в том, что местный аэропорт задержал борт авиакомпании по требованию зарубежного лизингодателя. К решению проблемы пришлось даже подключиться правительству страны.

Самолет в итоге вернули, но о продолжении рейсов не было и речи. Более того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возобновление полетов будет возможно только после того, как власти Шри-Ланки гарантируют сохранность самолетов российских авиакомпаний на своей территории.

Среди перевозчиков программы на Шри-Ланку сейчас заявлены только у AZUR air. Авиакомпания будет летать в страну партнерстве с туроператором ANEX Tour.

Новости путешествий,Дмитрий Песков,Аэрофлот,
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