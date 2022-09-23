Массовая драка российских туристов произошла в аэропорту Антальи

В аэропорту Антальи произошла потасовка с участием российских туристов, которые должны были вылететь в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал 360.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным источника, незадолго до драки более 20 российских пассажиров без объяснения были сняты с рейса Анталья - Москва. Точные причины потасовки пока неизвестны, сейчас расследованием обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы.

Все участники происшествия, которые не смогли улететь в Россию, были возвращены в отель. Других подробностей происшествия не сообщается.