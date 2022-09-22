Туристам раскрыли уловки по уменьшению размеров ручной клади

Эксперт по организации деловых поездок компании Corporate Traveller Том Уолли (Tom Walley) рассказал, как можно комфортно путешествовать на самолете с минимумом личных вещей. Секретами он поделился с Daily Mail.

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Уолли раскрыл несколько уловок, как собрать все необходимые для поездки вещи в небольшую сумку или чемодан. В первую очередь эксперт считает, что в путешествия стоит брать «легкую» технику, которая не только уменьшит вес ручной клади, но и ее размеры. Так, для поездок идеально подойдут ультратонкие ноутбуки и планшеты, а электронная книга с мощным зарядом позволит отказаться от тяжелых и объемных бумажных аналогов.

Также эксперт подсказал, как сэкономить любое пространство сумки при сборе вещей. Например, украшения или зарядные устройства для телефонов можно хранить в карманах обуви или пальто. Также Уолли рекомендует как можно плотнее сворачивать предметы одежды, а чтобы они не мялись — помещать между каждой складкой папиросную бумагу.

По мнению Уолли, «громоздкую одежду», такую как куртку, джинсы и ботинки, лучше надеть на себя в самолет. Кроме того, в путешествиях лучше ограничиться многофункциональными комплектами одежды нейтральных оттенков, которые будут уместны для нескольких случаев.

«После того, как вы все продумали, что хотите взять с собой, попробуйте уменьшить багаж еще на 20 процентов — по возвращению это позволит вам положить в чемодан больше предметов, включая сувениры», — дал еще одну рекомендацию эксперт.