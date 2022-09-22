Пассажир ударил бортпроводника и попал на видео

Во время рейса авиакомпании American Airlines, следовавшего из мексиканского города Сан-Хосе-дель-Кабо в Лос-Анджелес, пассажир ударил бортпроводника кулаком в затылок. На видео обратили внимание в CBS News.

На ролике можно увидеть, как один из пассажиров подошел к члену экипажа и нанес ему несколько ударов по голове. После мужчина сел на свое место.

Другие пассажиры помогли членам экипажа скрутить его и передать полиции после приземления самолета. Известно, что мужчину уже арестовали, и теперь ему грозит наказание.