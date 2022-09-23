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2 часа назад

Все ограничения на въезд для туристов отменены в Таиланде

Мир24иещё 1

Таиланд снимает все коронавирусные ограничения на въезд для туристов с 1 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bangkok Post.

Все ограничения на въезд для туристов отменены в Таиланде
Фото: Мир24Мир24

«Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19», – заявил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул по итогам заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям.

Кроме того, с 1 октября отменяется обязательная изоляция для заболевших коронавирусом с легкими симптомами и без них. При этом им рекомендуется носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.

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