Все ограничения на въезд для туристов отменены в Таиланде

Таиланд снимает все коронавирусные ограничения на въезд для туристов с 1 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bangkok Post.

«Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19», – заявил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул по итогам заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям.

Кроме того, с 1 октября отменяется обязательная изоляция для заболевших коронавирусом с легкими симптомами и без них. При этом им рекомендуется носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.