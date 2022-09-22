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3 часа назад

АТОР: Турция и Египет стали лидерами среди стран для бюджетного отдыха в октябре

RT на русском

Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года.

Какие страны стали лидерами для бюджетного отдыха в октябре
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По информации специалистов, до середины октября россияне могут приобрести путёвки по 11 пляжным направлениям.

«Безусловный лидер октябрьского спроса в организованном туризме из зарубежных направлений — по-прежнему Турция. На её долю приходится 64% всех оформленных туров на даты заездов с 1 по 7 октября», — сообщили в АТОР.

Второе место в рейтинге занимает Египет, третье — ОАЭ.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

Новости путешествий,Тамара Фролова,Ассоциация туроператоров России,Госдума,
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