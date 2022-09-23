Ж/д тарифы на перевозку пассажиров с 1 октября вырастут на 6,52%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 октября 2022 года проиндексируют на 6,52%, говорится в пояснительной записке к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Проектом приказа предусмотрена дополнительная индексация тарифов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО "Российские железные дороги", АО "Федеральная пассажирская компания" (далее - ФПК), АО "Пассажирская компания "Сахалин", АО "АК "Железные дороги Якутии", АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 октября 2022 года на 6,52%", - отмечается в документе.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили ТАСС, что размер индексации в два раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. Индексация начнет действовать после завершения летнего сезона и массовых перевозок пассажиров к местам отдыха.

"Среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в два раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. В пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей", - добавили в ФАС.

В службе также отметили, что индексация позволит улучшить транспортную доступность ж/д перевозок, осуществить закупку современного подвижного состава.