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1 час назад

Многокилометровая пробка наблюдается на границе с Грузией

Газета.Ruиещё 2

Многокилометровая очередь из автомобилей фиксируется на границе с Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Многокилометровая пробка наблюдается на границе с Грузией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что днем 21 сентября границу можно было пересечь за «пару» часов.

Сегодня, по данным очевидцев, ситуация на КПП «Верхний Ларс» усложнилась, автомобили «уже почти не движутся».

«Приехали в 4:00 в пробку, встали за три километра от КПП, за три часа продвинулись на один километр», — сказал один из очевидцев.

Прошедшие границу россияне рассказали, что у них не спрашивали военный билет, но проверки стали «тщательнее».

В службе доходов Министерства финансов Грузии при этом ранее сообщили, что на таможенно-пропускном пункте «Казбеги - Верхний Ларс» нет скоплений людей и проблем с пересечением границы. Представители ведомства заявили, что «примерно неделю назад было еще больше людей, желающих пересечь границу, однако и тогда все было в штатном режиме».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого сказал, что информация об «ажиотажах» на пунктах переходов и в аэропортах «сильно преувеличена».

Новости путешествий,Дмитрий Песков,
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