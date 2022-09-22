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1 час назад

Авиакомпания flydubai запускает полеты в три пункта назначения в СНГ

Авиакомпания flydubai (ОАЭ) открыла новые направления в СНГ: с последней недели сентября гибридный перевозчик будет выполнять полеты из Дубая в два новых пункта в Узбекистане, с 21 октября возобновит авиасообщение с Минском.

Flydubai запускает полеты в три пункта назначения в СНГ
Фото: Aeroo.ruAeroo.ru

Впервые запущено авиасообщение между Эмиратами и Наманганом (код IATA: NMA). Этот город стал третьим пунктом flydubai в Узбекистане после Ташкента и Самарканда, добавленного в маршрутную сеть перевозчика с 20 сентября. Рейсы в Наманган будут выполняться дважды в неделю с 24 сентября, сообщили в flydubai.

«Узбекистан стал для flydubai растущим рынком, и мы рады включить в маршрутную сеть Наманган и Самарканд. С 2019 года, когда мы впервые начали выполнять полеты в Узбекистан, мы увидели стабильный спрос. Запуск 10 еженедельных рейсов на этот рынок укрепит торговые и культурные связи между ОАЭ и Узбекистаном», — прокомментировал генеральный директор flydubai Гейт аль Гейт.

Из Дубая пассажиры смогут продолжить путешествие а Джедду, Медину и Мале, напомнил он.

В настоящее время дубайский бюджетный перевозчик выполняет полеты по семи направлениям в Центральной Азии: помимо трех городов в Узбекистане flydubai летает в Алма-Ату и Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан).

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