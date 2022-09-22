Flydubai запускает полеты в три пункта назначения в СНГ

Авиакомпания flydubai (ОАЭ) открыла новые направления в СНГ: с последней недели сентября гибридный перевозчик будет выполнять полеты из Дубая в два новых пункта в Узбекистане, с 21 октября возобновит авиасообщение с Минском.

Фото: Aeroo.ru Aeroo.ru

Впервые запущено авиасообщение между Эмиратами и Наманганом (код IATA: NMA). Этот город стал третьим пунктом flydubai в Узбекистане после Ташкента и Самарканда, добавленного в маршрутную сеть перевозчика с 20 сентября. Рейсы в Наманган будут выполняться дважды в неделю с 24 сентября, сообщили в flydubai.

«Узбекистан стал для flydubai растущим рынком, и мы рады включить в маршрутную сеть Наманган и Самарканд. С 2019 года, когда мы впервые начали выполнять полеты в Узбекистан, мы увидели стабильный спрос. Запуск 10 еженедельных рейсов на этот рынок укрепит торговые и культурные связи между ОАЭ и Узбекистаном», — прокомментировал генеральный директор flydubai Гейт аль Гейт.

Из Дубая пассажиры смогут продолжить путешествие а Джедду, Медину и Мале, напомнил он.