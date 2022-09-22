Россиянка назвала удивившие ее привычки турков

Анастасия переехала жить в Стамбул в 2021 году и рассказала «Ленте.ру» об удививших ее привычках местных жителей.

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Девушка обратила внимание на то, что турки избегают говорить «нет» и всегда стараются отговориться от неинтересного или неприятного им дела или просьбы с помощью других способов.

Турок может на какую-то просьбу ответить, например,: «Можно попробовать в другой раз», но прямого отказа вы не услышите.

Еще одной особенностью местных жителей Анастасия назвала привычку вечно везде опаздывать. Пунктуальность, по словам девушки, — это не про турков. Здесь считается абсолютно нормальным опоздать куда-либо на час или полтора, и ни у кого это не вызовет вопросов.