Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
58 минут назад

Россиянка, живущая в Турции, рассказала о неумении турков говорить «нет»

Мария Кимакович

Анастасия переехала жить в Стамбул в 2021 году и рассказала «Ленте.ру» об удививших ее привычках местных жителей.

Россиянка назвала удивившие ее привычки турков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушка обратила внимание на то, что турки избегают говорить «нет» и всегда стараются отговориться от неинтересного или неприятного им дела или просьбы с помощью других способов.

Турок может на какую-то просьбу ответить, например,: «Можно попробовать в другой раз», но прямого отказа вы не услышите.

Еще одной особенностью местных жителей Анастасия назвала привычку вечно везде опаздывать. Пунктуальность, по словам девушки, — это не про турков. Здесь считается абсолютно нормальным опоздать куда-либо на час или полтора, и ни у кого это не вызовет вопросов.

Кроме того, турки обычно буквально в первый же день знакомства рассказывают о себе все: как живут, какая у них семья, о чем думают и мечтают. Это тоже, по мнению Анастасии, является особенностью местных жителей.

Ранее жители Абхазии пожаловались на поведение россиян.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители