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21 минуту назад

Страховка от невыезда не покроет отмену турпоездки из-за частичной мобилизации – АТОР

Москва24

Страховка от невыезда не покроет отмену путешествия, причиной которой стало объявление частичной мобилизации, сообщает АТОР со ссылкой на замгендиректора страховой компании "Евроинс" Юлию Алчееву.

Почему страховка от невыезда бесполезна при мобилизации
Фото: m24.rum24.ru

"Страховка от невыезда ни в одной компании не покроет никакие действия туриста, повлекшие отмену тура вследствие частичной мобилизации или его невозможность совершить поездку", – рассказала эксперт.

В АТОР уточнили, что, по статье 964 ГК России, если законом или договором страхования не предусматривается иное, туристу не положены выплаты, когда страховой случай наступил из-за боевых действий, а также военных мероприятий, митингов или забастовок.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что никаких новых ограничений на выезд за границу в условиях частичной мобилизации не вводилось. Она также призвала граждан дождаться официальных разъяснений.

Новости путешествий,Зарина Догузова,ЕВРОИНС,Ростуризм,
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