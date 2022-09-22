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30 минут назад

Что рассказывают  туристы об изменении процедуры паспортного контроля в аэропортах

TourDom

В экспертном чате «Источники ТурДома» представители турагентств рассказали, как туристы проходят пограничный контроль. Общий смысл: «Сейчас в Шереметьево на регистрации большая очередь, всех мужчин дополнительно опрашивают». Аналогичная ситуация во Внуково. Информацию подтверждают и сами туристы, сведения об этом появились в телеграм-канале «Пограничный контроль».

Что рассказывают туристы о паспортном контроле в аэропортах
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Судя по отзывам, в связи с частичной мобилизацией изменилась система контроля выезда мужчин за границу России: владельцам биометрических паспортов не разрешают проходить через автоматические ворота, отправляют их на обычную проверку. Там задают вопросы:

– где и кем служил,

– направление и цель поездки,

– дата возвращения,

– когда приобретены билеты.

Иногда уточняют место проживания. У тех, кто не проходил военную службу, выясняют причину. Обратные билеты проверяют, но не всегда. По утверждению очевидцев, сегодня пропускают всех. Ночью также не было эксцессов.

Редакция направила запрос в столичные аэропорты с просьбой разъяснить подробности по процедуре. От Шереметьево поступило сообщение о том, что следует обращаться в госорганы.

Что касается аэропорта в Минводах, то в «Источниках ТурДома» рассказали, что туристы смогли спокойно отправиться на отдых минувшей ночью:

«Двое молодых людей вылетели нормально. Еще две семьи тоже вылетели без проблем. Во втором случае мужчины были старше 50 лет».

По данным от подписчика 27 лет, проходившего службу в ВМФ, при вылете из Екатеринбурга останавливают всех мужчин, забирают паспорта и по очереди собеседуют в отдельном кабинете. Вопросы, как и в Москве, задают стандартные, и так же всех пропускают на вылет.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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