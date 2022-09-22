Авиабилеты за рубеж в течение суток подорожали в 10-15 раз

Речь идёт о маршрутах в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, скачок напрямую связан с тем, что пассажиры опасаются возможных ограничений на выезд из страны после объявления частичной мобилизации.

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Там добавили, что динамика спроса и роста цен в общих чертах повторяет пиковые всплески начала марта.

Эксперты не исключили, что из-за возможной нехватки билетов на регулярные рейсы путешественники могут начать бронировать туры, включающие блочные места.