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58 минут назад

Авиабилеты за рубеж в течение суток подорожали в 10-15 раз

Говорит Москва

Речь идёт о маршрутах в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, скачок напрямую связан с тем, что пассажиры опасаются возможных ограничений на выезд из страны после объявления частичной мобилизации.

Авиабилеты за рубеж в течение суток подорожали в 10-15 раз
Фото: unsplash.comunsplash.com

Там добавили, что динамика спроса и роста цен в общих чертах повторяет пиковые всплески начала марта.

Эксперты не исключили, что из-за возможной нехватки билетов на регулярные рейсы путешественники могут начать бронировать туры, включающие блочные места.

При этом юристы отмечают, что ограничения на выезд касаются только тех, кто получил повестку из военного комиссариата — они числятся в сводном реестре Минобороны, который доступен погранслужбе ФСБ.

Новости путешествий,ФСБ,
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