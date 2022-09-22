В Чили решили снять ограничения по COVID-19

Власти Чили решили отменить большинство действующих в стране коронавирусных ограничений с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения популярного латиноамериканского государства.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Таким образом, с 1 октября в Чили перестанут требовать сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Более того, власти страны снимут все ограничения на допустимое количество посетителей в магазинах, заведениях общепита и других местах скопления публики. Ношение масок останется обязательным только в больницах.

По словам главы Минздрава Чили Химены Агилеры, в стране наблюдается снижение уровня заболеваемости и доли положительных тестов на коронавирус.

«Исторический минимум занятости мест в отделениях интенсивной терапии, большой охват прививочной кампании», — добавила министр.