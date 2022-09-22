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34 минуты назад

Популярная латиноамериканская страна решила снять ограничения по COVID-19

Lenta.ruиещё 2

Власти Чили решили отменить большинство действующих в стране коронавирусных ограничений с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения популярного латиноамериканского государства.

В Чили решили снять ограничения по COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Таким образом, с 1 октября в Чили перестанут требовать сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Более того, власти страны снимут все ограничения на допустимое количество посетителей в магазинах, заведениях общепита и других местах скопления публики. Ношение масок останется обязательным только в больницах.

По словам главы Минздрава Чили Химены Агилеры, в стране наблюдается снижение уровня заболеваемости и доли положительных тестов на коронавирус.

«Исторический минимум занятости мест в отделениях интенсивной терапии, большой охват прививочной кампании», — добавила министр.

При этом въезжающие в страну иностранцы по-прежнему должны будут предоставить либо ковид-сертификат, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до вылета.

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