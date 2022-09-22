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28 минут назад

Япония с 11 октября снимает ограничения на въезд для туристов

Газета.Ruиещё 4

Япония с 11 октября снимет ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, слова которого приводит агентство Nikkei.

Япония снимает ограничения на въезд для туристов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Снятие ограничений коснется в том числе туристов, въезжающих в страну.

Ранее сообщалось, что японское правительство рассматривает возможность в ближайшее время снять ограничения на въезд в страну, в том числе — для туристов. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихару объяснил, что слабая иена повышает привлекательность страны для въездного туризма. Чиновник не уточнил, когда именно должен быть снят этот запрет, но добавил, что многие туристы хотели посетить Японию «этой осенью и зимой».

В августе портал Yahoo News Japan писал, что санкции, введенные против России, а также ответные меры РФ стали причиной для кризиса суши-индустрии в Японии. В стране резко подорожали самые распространенные ингредиенты суши — лосось и его икра. По словам автора публикации, японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала специальной военной операции осуществлялся прямыми авиарейсами, пролетавшими над территорией России.

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