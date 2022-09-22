Япония снимает ограничения на въезд для туристов

Япония с 11 октября снимет ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, слова которого приводит агентство Nikkei.

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Снятие ограничений коснется в том числе туристов, въезжающих в страну.

Ранее сообщалось, что японское правительство рассматривает возможность в ближайшее время снять ограничения на въезд в страну, в том числе — для туристов. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихару объяснил, что слабая иена повышает привлекательность страны для въездного туризма. Чиновник не уточнил, когда именно должен быть снят этот запрет, но добавил, что многие туристы хотели посетить Японию «этой осенью и зимой».