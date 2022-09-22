Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
3 часа назад

Туристам предложат проверить, выездные они или нет

TourDom

Редакция TourDom.ru узнала, как представители розницы относятся к рекомендации включить в договоры положение, согласно которому туристы обязаны самостоятельно удостовериться в наличии у них права на выезд за пределы РФ. С таким предложением выступил руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Туристам предложат проверить, выездные они или нет
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Многие специалисты считают рекомендацию своевременной.

Видео дня

«Это самый лучший путь. Туристы должны сами просчитывать свои риски», – считает исполнительный директор ассоциации Альянс турагентств (АТА) Наталья Осипова.

Она рассказала, что организация направила запрос в Ростуризм с просьбой разъяснить, на кого распространяются возможные ограничения по выезду из России в условиях объявления частичной мобилизации и как турагенту узнать, действуют ли они в отношении клиента.

«Сейчас пока официальной информации об этом нет, самый лучший и простой вариант – добавить в договоры пункт об ответственности туриста», – говорит Наталья Осипова.

Она отметила, что, если появятся разъяснения, необходимость в корректировке договора, возможно, отпадет.

С ней солидарен руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Рекомендация полезная, причем многие договоры уже содержат этот пункт в той или иной формулировке».

Есть и другая точка зрения. В сети «Слетать.ру» не планируют вносить отдельное положение в договор.

«По сути, момент ответственности туриста в части соблюдения правил въезда в страну регламентирует ФЗ-132, – уточнила руководитель международных проектов Любовь Воронина. – Но мы обязательно будем советовать своим агентам информировать клиентов об их ответственности».

«Турист сам отвечает за свой статус по умолчанию – выездной или нет, по аналогии с документами, – считает турагент Андрей Федоров, участник чата “Источники ТурДома”. – Ни туроператор, ни турагент к этому отношения не имеют и никакой ответственности нести не могут». «Турагентам уже что только ни приписывают, еще и в военкомате должны его проверять? – говорит Юлия Дежина (“ТрэвелКэйс”). – Это как должники и несовершеннолетние, их право на выезд или невыезд должны знать они сами».

Юристы считают, что граждане, состоящие на военном учете, могут уточнить свои возможности выезда в военных комиссариатах или федеральных органах исполнительной власти и, если будет возможно, получить разрешение на выезд за пределы РФ.

Новости путешествий,Георгий Мохов,Алексан Мкртчян,Андрей Федоров,Наталья Осипова,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители