Туристам предложат проверить, выездные они или нет

«Турист сам отвечает за свой статус по умолчанию – выездной или нет, по аналогии с документами, – считает турагент Андрей Федоров, участник чата “Источники ТурДома”. – Ни туроператор, ни турагент к этому отношения не имеют и никакой ответственности нести не могут». «Турагентам уже что только ни приписывают, еще и в военкомате должны его проверять? – говорит Юлия Дежина (“ТрэвелКэйс”). – Это как должники и несовершеннолетние, их право на выезд или невыезд должны знать они сами».