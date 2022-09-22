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4 часа назад

​«Уральские авиалинии» приостановят продажу билетов

УралПолит.Ru

«Уральские авиалинии» в октябре приостановят продажу билетов. Авиакомпания переходит на новую систему бронирования.

​«Уральские авиалинии» приостановят продажу билетов
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru

«Уральские авиалинии» переходят на новую система бронирования. В связи с этим станут недоступны некоторые сервисы, в том числе покупка билетов. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Так, с 22 сентября сервис онлайн-регистрации начнет постепенно отключаться. При себе необходимо будет иметь маршрут-квитанции и чеки за оплату допуслуг. Они могут быть в электронном или печатном виде. Регистрация будет проходить только в аэропорту на стойках регистрации.

Также 1 октября начнутся плановые технические работы по миграции. Они продлятся от 12 часов до полного окончания работ. В этот период будет отключен функционал поиска и покупки авиабилетов (на сайте, в мобильном приложении, в авиакассах, в call-центре, в агентствах, с помощью агрегаторов), управления бронированием, расписания рейсов и онлайн-табло вылетов. Также будет невозможно применить подарочные и другие сертификаты.

После завершения работ по миграции на сайте и в мобильном приложении временно нельзя будет использовать подарочные сертификаты и сертификаты, выданные в пандемию. В авиакомпании советуют их применить до 1 октября.

Для пользователей будут доступны только личный кабинет и справочная информация.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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