Глава МИД Финляндии заявил, что страна готовит полный запрет въезда россиянам

Финляндия приняла решение о введении национальных мер по запрету въезда в страну гражданам России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает финская газета Iltalehti.
"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет сделано очень быстро, или интерпретацию существующих правил", — пояснил министр.
По его словам, работа над введением полного запрета началась, и эксперты из разных министерств под руководством МИД Финляндии изучают этот вопрос.
"Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для шенгенских виз, выдаваемых другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик", - подчеркнул Хаависто, поясняя, что "нет никаких моральных или этических оснований" для того, чтобы российские туристы посещали страну во время конфликта на Украине.
Накануне Финляндия попросила Евросоюз выработать рекомендации по визовой политике в отношении России.