Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что страна готовит полный запрет въезда россиянам

Газета.Ruиещё 1

Финляндия приняла решение о введении национальных мер по запрету въезда в страну гражданам России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает финская газета Iltalehti.

Глава МИД Финляндии заявил, что страна готовит полный запрет въезда россиянам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет сделано очень быстро, или интерпретацию существующих правил", — пояснил министр.

По его словам, работа над введением полного запрета началась, и эксперты из разных министерств под руководством МИД Финляндии изучают этот вопрос.

"Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для шенгенских виз, выдаваемых другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик", - подчеркнул Хаависто, поясняя, что "нет никаких моральных или этических оснований" для того, чтобы российские туристы посещали страну во время конфликта на Украине.

Накануне Финляндия попросила Евросоюз выработать рекомендации по визовой политике в отношении России.

Новости путешествий,Пекка Хаависто,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители