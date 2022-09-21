Глава МИД Финляндии заявил, что страна готовит полный запрет въезда россиянам

"Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для шенгенских виз, выдаваемых другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик", - подчеркнул Хаависто, поясняя, что "нет никаких моральных или этических оснований" для того, чтобы российские туристы посещали страну во время конфликта на Украине.