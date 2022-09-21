РБК: туристы массово интересуются условиями отмены туров

В четырех туркомпаниях рассказали о возросшем количестве звонков от жителей России по поводу отмены туров из-за объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК. Как отметили в пресс-службе "Интуриста", речь идет не только об отмене поездок за границу, но путешествий по территории России. Туристы спрашивают о том, как будет аннулирован тур в случае получения повестки в военкомат. Кроме того, в компании подчеркнули, что после призыва на военную службу россияне не смогут покинуть пределы своего региона.

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По данным туроператора Anex Tour, несмотря на желание туристов уточнить информацию, связанную с поездками, фактически никто не отменяет путешествие из-за объявления о частичной мобилизации.

"Суматоха есть, но говорить о том, что это носит какой-то массовый панический характер, пока рано", - описал ситуацию возглавляющий сеть турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Он также предположил, что при получении повестки турист сможет рассчитывать на возмещение полной стоимости тура, так как призыв на военную службу может считаться обстоятельством непреодолимой силы. Гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян также отметил возросший интерес туристов к условиям отмены туров, который в настоящее время не сопровождается аннулированием путешествий.