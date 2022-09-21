Юристы разъяснили, вернут ли туристам деньги при отказе от тура

Частичная мобилизация объявлена, и некоторые туристы хотят отменить уже оплаченные туры. TourDom.ru выяснил, на что они могут рассчитывать, у юристов.

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Что касается тех, кто купил путевку, но попал под действие президентского указа, то в данном случае сложно говорить о конкретике. «Если вручили повестку, то нужно подавать заявление об отказе от тура. Оно принимается турагентом, тот аннулирует заявку и взаимодействует с туроператором по поводу возврата денег. Следует понимать, что оперативных решений таких вопросов не будет, слишком неясная сейчас ситуация», – рассказала юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

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По словам юриста Игоря Косицына, отказ от тура при получении повестки будет трактоваться в соответствии со ст. 10 № 132-ФЗ как невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). «Я предполагаю, что в такой ситуации (с учётом того, что это выполнение указа президента) суд, если не получится решить в досудебном порядке, вероятнее всего, встанет на сторону туриста, туроператора обяжут произвести 100% возврат».

Те туристы, которые являются военнообязанными, но не получали повестку, могут отправиться в путешествие как по России, так и за ее пределы. Запрета на выезд по умолчанию для этой категории граждан нет, однако формально им необходимо получить разрешение в военных комиссариатах или федеральных органах исполнительной власти, рассказал Косицын в своем телеграм-канале.

Отказ от тура и расторжение договора в данном случае будет проходить в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» с возмещением туроператору фактически понесенных расходов, которые при несогласии с их размером можно будет оспорить в судебном порядке.