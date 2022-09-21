Юристы разъяснили, вернут ли туристам деньги при отказе от тура

Частичная мобилизация объявлена, и некоторые туристы хотят отменить уже оплаченные туры. TourDom.ru выяснил, на что они могут рассчитывать, у юристов.
Что касается тех, кто купил путевку, но попал под действие президентского указа, то в данном случае сложно говорить о конкретике. «Если вручили повестку, то нужно подавать заявление об отказе от тура. Оно принимается турагентом, тот аннулирует заявку и взаимодействует с туроператором по поводу возврата денег. Следует понимать, что оперативных решений таких вопросов не будет, слишком неясная сейчас ситуация», – рассказала юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.
По словам юриста Игоря Косицына, отказ от тура при получении повестки будет трактоваться в соответствии со ст. 10 № 132-ФЗ как невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). «Я предполагаю, что в такой ситуации (с учётом того, что это выполнение указа президента) суд, если не получится решить в досудебном порядке, вероятнее всего, встанет на сторону туриста, туроператора обяжут произвести 100% возврат».
Те туристы, которые являются военнообязанными, но не получали повестку, могут отправиться в путешествие как по России, так и за ее пределы. Запрета на выезд по умолчанию для этой категории граждан нет, однако формально им необходимо получить разрешение в военных комиссариатах или федеральных органах исполнительной власти, рассказал Косицын в своем телеграм-канале.
Отказ от тура и расторжение договора в данном случае будет проходить в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» с возмещением туроператору фактически понесенных расходов, которые при несогласии с их размером можно будет оспорить в судебном порядке.
Такие же правила коснутся тех, кто не подпадает под действие указа и просто на эмоциях решил отказаться от путешествия после объявления частичной мобилизации. Чтобы не терять деньги за отмененный тур, эксперты рекомендуют не торопиться. «Такие туристы могут подождать развития событий, посмотреть на ситуацию со всех сторон. Вдруг решение об отмене через несколько дней покажется опрометчивым», – посоветовала Мария.