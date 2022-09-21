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38 минут назад

Финляндия усилит контроль за выдачей виз россиянам призывного возраста

TourDom

Финские власти будут тщательнее следить за выдачей виз россиянам призывного возраста на фоне объявления в России частичной мобилизации. Об этом рассказал глава консульской службы МИДа Юсси Таннер.

Финляндия усилит контроль за выдачей виз россиянам призывного возраста
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, в последнее время при подаче документов многие заявители не могут предоставить обоснования того, что после поездки вернутся на родину. А с учетом последних событий их станет еще больше.

«Есть заявления, которые показывают, что есть намерение выехать из России, а условие для возвращения не выполняется. Тогда решение о выдаче визы будет отрицательным. Если в документах есть неясности или не соблюдено условие возвращения, виза не будет выдана», – пояснил консул.

Он добавил, что во время спецоперации Вооруженных сил на Украине отбытие мужчин из России кому-то может показаться благом, однако такие рассуждения не имеют ничего общего с законом, которого строго придерживается консульская служба МИД Финляндии.

Кроме того, Пограничная служба республики сообщает о большом количестве инцидентов, связанных с попыткой перейти границу России и Финляндии по поддельным документам. Наиболее крупный эпизод – обнаружение 22 бельгийских видов на жительство высокого качества подделки.

Отметим, что на фоне мобилизации в РФ правительство Финляндии планирует провести очередное заседание, на котором будет обсуждаться очередное ужесточение визовой политики в отношении России. Однако его подробности пока не известны.

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