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3 часа назад

«Уральские авиалинии» временно перестанут продавать билеты

РИА "ФедералПресс"

«Уральские авиалинии» приостановят онлайн-регистрацию и продажу билетов из-за перехода на новую систему бронирования. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Уральские авиалинии» временно перестанут продавать билеты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если вы планировали приобрести авиабилеты 1–2 октября, то сделайте это заранее или дождитесь окончания технических работ», – рассказали там.

Уже завтра «Уральские авиалинии» начнут отключать систему онлайн-регистрации: пассажирам придется ехать в аэропорт с бумажными или скачанными заранее билетами и выстаивать очереди к стойкам.

В полдень 1 октября начнутся самые масштабные работы: в это время будет невозможно купить билеты не только в интернете, но и оффлайн. Кроме того, с сайта пропадет расписание рейсов и онлайн-табло.

«После завершения работ по миграции на сайте и в мобильном приложении временно нельзя будет использовать подарочные сертификаты и сертификаты, выданные в пандемию», – предупредили в компании.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Сочи в Санкт-Петербург: у него не запустился двигатель.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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