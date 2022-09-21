Туристы во Вьетнаме продолжают пользоваться картами «Мир»

Сообщение «Известий» об отказе одного из вьетнамских банков (BIDV) работать с картами «Мир» во Вьетнаме обеспокоило россиян, находящихся в этой стране, а также только собирающихся в турпоездку. В соцсетях появились комментарии о том, можно ли воспользоваться картами.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, наши соотечественники уже поспешили сходить к банкоматам и отчитались, что сегодня им удалось снять деньги с терминала местного банка VRB. Именно он один фактически и работает с российской системой.

Как объяснил редакции подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» под ником Vivaldi, что касается банка BIDV, то он только планировал запускать обслуживание карты «Мир», но до этого не дошло. По всей видимости, руководство кредитной организации решило заявить об отказе работать с российскими картами этой платежной системы, опасаясь американских санкций.

По оценке нашего подписчика, это решение мало повлияет на туризм, так как российские туристы и ранее приезжали во Вьетнам в основном с наличной валютой. В курортных районах, например в Нячанге, предлагают неофициальный обмен безналичных рублей с российских карт на вьетнамские донги. Заказываете необходимую сумму, через полчаса курьер привозит деньги, а турист переводит рубли, – так описывает схему Vivaldi.

В стране также широко распространена платежная система UnionPay, однако, по откликам туристов, платежи с российских карт не всегда проходят. Также возможны и отказы при снятии денег через банкоматы.