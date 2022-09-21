В Домодедово выстроились очереди к окну «Розыск багажа»

В аэропорту Домодедово сегодняшним утром выстроились большие очереди к окну «Розыск багажа». Фотографии тысяч людей, стоящих в зале прилета «Домодедово», разместили социальные сети и телеграм-каналы. Об этом сообщает «Царьград».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Как выяснилось, причиной образования очередей стала потеря багажа пассажиров сразу трех рейсов. Один самолет – это около 350 человек, поэтому без багажа по прилету оказалось около 1000 пассажиров. По предварительной информации, турецкая компания Turkish Airlines не загрузила багаж на 3 чартерных рейсах.