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1 час назад

Сегодня утром в аэропорту Домодедово выстроились очереди к окну «Розыск багажа»

Вести Подмосковья

В аэропорту Домодедово сегодняшним утром выстроились большие очереди к окну «Розыск багажа». Фотографии тысяч людей, стоящих в зале прилета «Домодедово», разместили социальные сети и телеграм-каналы. Об этом сообщает «Царьград».

В Домодедово выстроились очереди к окну «Розыск багажа»
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Как выяснилось, причиной образования очередей стала потеря багажа пассажиров сразу трех рейсов. Один самолет – это около 350 человек, поэтому без багажа по прилету оказалось около 1000 пассажиров. По предварительной информации, турецкая компания Turkish Airlines не загрузила багаж на 3 чартерных рейсах.

Напомним, розыск багажа и его доставка является обязанностью авиакомпании. Всем пассажирам багаж привезут по указанному ими адресу, однако это произойдет через несколько дней.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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