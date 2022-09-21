Названа стоимость отдыха в Абхазии осенью

Отдых в отеле Абхазии на двоих с перелетом из Москвы во второй половине октября-начале ноября обойдется в сумму от 21,5 тысячи рублей. Оптимальную стоимость путешествия на популярном среди россиян зарубежном направлении в осеннем сезоне назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Отмечалось, что спрос на курорты Абхазии традиционно становится выше в сентябре-октябре. Так, в «Интуристе» фиксируют двукратное увеличение количества бронирований, а в «Дельфине» рассказали о 60-процентном росте продаж. Интерес россиян к южному направлению также подтвердили в FUN&SUN, «Мультитуре» и «Русском Экспрессе».

При этом туроператоры не заметили сезонного снижения цен в отелях Абхазии, так как самые востребованные объекты оказались загружены практически до середины октября. Самое привлекательное предложение можно найти у FUN&SUN — пять ночей в отеле Alex Resort & SPA Hotel с перелетом из Москвы обойдутся в сумму от 21,5 тысячи рублей на двоих. Еще один выгодный вариант есть у «Дельфина»: семь ночей в «Гранд отель Абхазия» выйдут от 29,4 тысячи рублей, без учета дороги.