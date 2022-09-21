Продажа новогодних туров в Турцию бьет рекорды в России

По сравнению с прошлым годом наблюдается рост в несколько раз.

Фото: Inc-News Inc-News

Отечественные туроператоры сообщают, что за последние две недели россияне бьют рекорды по бронированию туров в Турцию на новогодние праздники. По сравнению с прошлым годом продажи выросли в несколько раз.

По мнению экспертов, увеличение числа именно раннего бронирования связан с опасениями россиян по поводу с ограниченным количеством рейсов и страхом упустить более дешевое предложение.

Основное направление в Турции – на Стамбул и Анталью, где при выкупе путевки заранее недельный отдых на двоих обойдется примерно в сто семьдесят тысяч рублей.