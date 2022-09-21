Названы самые популярные страны у российских туристов

Почти каждый десятый российский путешественник выезжал в одном направлении.
Исследование отечественных туроператоров показало, что за последнюю пятилетку россияне при выезде за границу чаще всего посещали Турцию.
Восемь процентов или почти каждый десятый путешественник из общего объема турпотока отправлялся именно в эту страну.
Также в топ попали Германия с тремя процентами, Италия и Абхазия с двумя процентами от общего количества.
Помимо этого за последние пять лет часто россияне посещали Египет, Грецию, Францию, Израиль, Таиланд, Индонезию и Китай.