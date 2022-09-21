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1 час назад

Названы самые популярные страны у российских туристов за последние 5 лет

Inc-News

Почти каждый десятый российский путешественник выезжал в одном направлении.

Названы самые популярные страны у российских туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование отечественных туроператоров показало, что за последнюю пятилетку россияне при выезде за границу чаще всего посещали Турцию.

Восемь процентов или почти каждый десятый путешественник из общего объема турпотока отправлялся именно в эту страну.

Также в топ попали Германия с тремя процентами, Италия и Абхазия с двумя процентами от общего количества.

Помимо этого за последние пять лет часто россияне посещали Египет, Грецию, Францию, Израиль, Таиланд, Индонезию и Китай.

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