Названы самые популярные страны у российских туристов

Почти каждый десятый российский путешественник выезжал в одном направлении.

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Исследование отечественных туроператоров показало, что за последнюю пятилетку россияне при выезде за границу чаще всего посещали Турцию.

Восемь процентов или почти каждый десятый путешественник из общего объема турпотока отправлялся именно в эту страну.

Также в топ попали Германия с тремя процентами, Италия и Абхазия с двумя процентами от общего количества.