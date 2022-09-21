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1 час назад

Стало известно, как сейчас оформить шенгенскую визу

Свободная пресса

Эксперт Сергей Абрамов рассказал, возможно ли сейчас оформить шенгенскую визу и как это можно сделать.

Стало известно, как сейчас оформить шенгенскую визу
Фото: unsplashunsplash

«Безусловно, оформить шенгенскую визу россиянам реально, но, надо признаться, крайне затруднительно. Часть стран, такие как Польша, Латвия, Литва и Эстония, попросту отказали нам в ее выдаче. Но остались государства со здравомыслящим руководством», - цитирует «Вечерняя Москва» эксперта.

Эксперт отметил, что ждать визу теперь придется дольше. Если раньше ее оформляли за считанные дни, то сейчас рассмотрение заявок может затянуться до 45–60 дней. Пакет документов, необходимый для заявки, стал гораздо толще

« Из неприятного — возросла и стоимость самой услуги — с 35 до 80 евро. Теоретически получить шенгенскую визу сейчас реально, но сомневаюсь, что многие захотят проходить такую сложную и дорогую процедуру. Так что вряд ли поездки в Европу вызовут большой ажиотаж среди россиян в ближайшее время», — заключил Абрамов.

Новости путешествий,Сергей Абрамов,
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