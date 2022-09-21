Стало известно, как сейчас оформить шенгенскую визу

« Из неприятного — возросла и стоимость самой услуги — с 35 до 80 евро. Теоретически получить шенгенскую визу сейчас реально, но сомневаюсь, что многие захотят проходить такую сложную и дорогую процедуру. Так что вряд ли поездки в Европу вызовут большой ажиотаж среди россиян в ближайшее время», — заключил Абрамов.